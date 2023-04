Horní Město otevře podzemí turistům

Hornoměstský rudní revír je třetí největší na Moravě. První zmínky o těžbě v Horním Městě a okolí pocházejí z 15. století. „Začalo se těžbou stříbra, a když ho bylo málo, přešlo se na železné rudy,“ popsal ve zkratce historii dolování Kukutsch s tím, že těžba skončila na konci 19. století. Okolo roku 1880 byly místní doly brány za opuštěné.

„Druhá éra bylo období po roce 1948. Vyrazila se nová důlní díla: jáma Jaromír, Nová jáma, štola Josef a větrací komín K2. Bohužel těžba měla krátký život, těžilo se zde jen v letech 1965 až 1970. Pak těžba z ekonomických důvodů skončila nadobro,“ uvedl garant důlní a muzejní expozice.

Posledních deset let se obec snaží využít hornické minulosti ke zviditelnění v turismu. Získala už nezbytné povolení báňského úřadu. „Bude to zážitková trasa, avšak ne jednoduchá. Nebude pro všechny. Poleze se po žebřících a není jich málo,“ nastínil Kukutsch, se kterým se budou lidé v podzemí i v muzeu potkávat. „Pro představu, tady člověk vyleze a sleze asi dvanáctipatrový panelák. Naštěstí ne kolmo, ale tak, jako by šel do hodně prudkého kopce,“ popisoval s tím, že člověk bez kondice může mít problém.

„Když jdete dolů, tak to ještě moc nepoznáte, ale to samé, co slezete, si taky vylezete. A to už dostanete trošku do těla. Obzvláště poslední úsek dá zabrat, protože to je 65 metrů pod sklonem pětadvacet stupňů.“ Celkem návštěvníci sestoupí do hloubky necelých 50 metrů a projdou trasu dlouhou 450 metrů tam a zpět.

„Lidé v podzemí si prohlédnou historická důlní díla, a to jak práci starých horníků, tak i části, které mají novodobější charakter. Úpadnici (štolu), která je vydřevená, do puntíku vytěženou komoru, kde nemáte šanci najít nějaký užitkový nerost,“ prozradil a dodal, že do hlavní chodby, tzv. dědičné štoly svatého Antonína Paduánského, lidé jen nakouknou.

Bohaté štěstí

Trasa dostala název Důl Bohaté štěstí. „Protože nejbližší jáma se nazývala Reichen Glück,“ poukázal. Otevřít podzemí chtějí v Horním Městě okolo svátku sv. Magdalény (22. července), které je zasvěcen místní kostelík. Na jednu prohlídku se bude moci vydat skupina o maximálně 12 lidech.

„Bude to spíše adrenalinový zážitek, není to opravdu pro masy, a vůbec ne pro malé děti,“ zopakoval garant expozice Kukutsch a připojil, že prohlídka podzemí potrvá 60 až 90 minut.