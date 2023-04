Do Chuchle za zvířecími pacienty: Mají tu rysa, lišku i výra bez křídla

Srážky s auty, ale také nerozum lidí, kteří si myslí, že si ochočí lišku, a pak ji vyženou, mláďata, která přišla o rodiče a bez pomoci by nepřežila. To jsou osudy zvířat v jednotlivých koutcích. Záchranné stanice po celé republice jsou v pohotovosti čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Poradí, pomohou a zvířecí pacient pak najde nový domov v některém ze zmíněných zařízení.

Návrat většiny z nich do volné přírody je nemožný. Jednak by se zvířata o sebe už nedokázala postarat, navíc si zvyknou na kontakt s ošetřovateli a přítomnost návštěvníků. Ztratí plachost, přirozený pud lovit, nedokázala by si sehnat potravu a bránit se predátorům. Je velmi malá pravděpodobnost, že by ve volné přírodě tato zvěř přežila.