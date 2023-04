Bledulový ráj v údolí romantického Pekla

Od zahrádeckého nádraží vyrazíme po modré turistické značce do osady Karba, kde uvidíte několik nádherně udržovaných hrázděných usedlostí, nedaleko stojí železniční most na trati Lovosice – Česká Lípa. Dlouhý je 209 metrů a vysoký 23, do provozu ho uvedli koncem 19. století.