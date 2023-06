Beskydské Pustevny obsadila ohrožená zvířata

Aby se mu podařilo zachytit zvíře co nejvěrněji, používal jako předlohu nejen figurku nosorožce, ale i pár jeho kreseb z několika úhlů. Na dotaz, proč dělá ležícího nosorožce, odpověděl: „Protože udělat z písku stojícího je téměř nemožné. Nemůžete vyhrabat zpod něho ten písek. To by spadlo. Mohl by být stojící, ale prostor pod břichem bych musel vyplnit pískem a už by to nebylo přirozené,“ vysvětlil.