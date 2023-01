Thajsko obrátilo. Potvrzení o očkování nakonec vyžadovat nebude

Charnvirakul novinářům řekl, že potvrzení o očkování nakonec nebude nutné, protože lidé po celém světě už mají dostatečnou imunitu. Vstup do Thajska tedy bude umožněn i těm, kteří žádnou vakcínu nemají. „Prokazování se certifikátem by bylo těžkopádné a nepohodlné, a tak jsme se rozhodli, že je to zbytečné,“ doplnil ministr zdravotnictví.