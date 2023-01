Thajsko bude po turistech opět vyžadovat očkovací certifikát. Kvůli Číně

Thajsko opět zavede povinnost prokazovat se při vstupu do země očkovacím certifikátem. Reaguje tím na rostoucí případy nákazy covidem-19 v Číně i tamní otevírání hranic, odmítá však požadovat dokumenty jen po Číňanech. To by bylo podle ministra zdravotnictví diskriminační.

Foto: Profimedia.cz Zatím není jasné, kdy začne povinnost předkládat očkovací certifikát platit.

Článek O znovuzavedení povinnosti rozhodla thajská vláda po čtvrteční poradě zástupců ministerstev zdravotnictví, zahraničních věcí, dopravy a cestovního ruchu. Jde o reakci na to, že Čína od 8. ledna uvolní cestovní restrikce a nebude po příchozích cestujících vyžadovat karanténu. „Nová opatření jsou nutná, protože Thajsko je významnou destinací, kam míří cestovatelé z mnoha zemí včetně Číny, ale restrikce nemohou být diskriminační. Znamená to, že se nebudeme vymezovat vůči konkrétní zemi, protože covid-19 se šíří všude," cituje server Bangkok Post ministra zdravotnictví Anutina Charnvirakua. Prozatím nebylo oznámeno, kdy začne povinnost předkládat potvrzení o očkování platit. Zprávy nicméně naznačují, že se tak stane předtím, než do země začnou přijíždět návštěvníci z Číny. Podle Bangkok Post je první let z Číny naplánován na 12. ledna. Čekají na vývoj situace Thajské úřady nabádají lidi s respiračními obtížemi, aby odložili cestování do doby, než budou zdraví, a zabránili tak případnému přenosu nemoci. Zdravotnické orgány budou potenciální nárůst covidu-19 bedlivě sledovat a jsou připraveny zavést další opatření, pokud budou nutná. „Úřady v turistických oblastech by měly připravit nemocnice a zaměstnanci v turistickém sektoru by měli mít alespoň čtyři dávky vakcíny proti covidu-19," zkonstatoval Charnviraku.