Tahle města jsou z hlediska cestovního ruchu nejmocnější na světě

WWTC ve své analýze zohlednila nejen útratu za pobyty v hotelích či prodané lístky do muzeí za uplynulý rok, na zřetel rovněž brala, kolik úřady a podniky investují do daného místa jako do turistické destinace. Paříž z toho vyšla jako nejmocnější město pro cestovní ruch, informuje server CNN. Francouzská metropole měla jen z hlediska turismu vydělat 35,6 miliardy dolarů (přes 787 miliard korun).

V žebříčku se dále umístila tři americká a tři čínská města. Z těch v USA to jsou Orlando, Las Vegas a New York. Jak CNN poznamenává, každá z metropolí přitom láká jiný typ turistů. Zatímco Orlando táhne rodiny s dětmi do místních zábavních parků, město hříchů je populárním místem pro večírky či návštěvu kasin, zatímco New York je ideální destinací pro milovníky gastronomie či umění.