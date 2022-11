Svitavský mechanický betlém se vyloupl zpět do původní krásy

Na jeho vzniku se podílela řada svitavských řezbářů, betlémářů i malířů 19. a 20. století a vznikal postupně v průběhu téměř 150 let. Nejstarší exponáty jsou datovány rokem 1826, nejmladší rokem 1942.

Jeho jádro tvoří několik betlémů, které ve městě zůstaly po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. Skončil v muzeu, ale byl ve špatném stavu. Dokonce byl ze Svitav odvezen a hrozilo, že zůstane v některém z větších muzeí nebo zanikne. Nakonec se ale i díky zájmu veřejnosti do města vrátil.

„S rekonstrukcí jsme začali v roce 2012, kdy se betlém po dlouhých a složitých jednáních, která trvala více než 20 let, konečně přestěhoval do Svitav. Další úspěch přišel v roce 2015, kdy byl prohlášen kulturní památkou České republiky,“ uvedla kurátorka a bývalá ředitelka muzea Blanka Čuhelová a připomněla, že betlém byl po návratu opravdu ve velmi špatném stavu.

„Na mnoha předmětech chyběly části, které bylo nutno dořezat, byla odřena zcela nebo alespoň zčásti polychromie, předměty byly v průběhu let necitlivě přemalovávány, zůstala pouze torza mechanik,“ vyjmenovala Čuhelová.

Svitavám se v minulosti přezdívalo pro jejich betlémářskou tradici Město betlémů. Navázat na tento odkaz má Muzeum mechanických betlémů, které by tu mělo vzniknout v budově vedle Ottendorferovy knihovny. Samozřejmě hlavním exponátem bude tento betlém.

„Muzeum by mělo být dokončeno v roce 2027. Čeká nás tedy dalších pět let náročné práce, ale věříme, že se podaří tento náš sen naplnit a Velký svitavský mechanický betlém se přemístí do samostatného objektu, kde bude vystaven celoročně,“ doplnil ředitel svitavského městského muzea Hynek Stříteský.