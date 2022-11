Šumavský Špičák zdraží skipasy téměř o pětinu

Středisko investovalo do rozvoje areálu během letošního roku přes 45 milionů korun, z toho čtyřicet milionů spolkla stavba nové víceúčelové budovy. „Bude zde půjčovna lyžařského vybavení, servis a také úschovna s vyhřívanými skříňkami – trochu jsme se tak přiblížili vysněným podmínkám z alpských středisek, lidé si už nebudou muset schovávat batohy a boty pod přístřešky,“ poznamenal Václav Kasík. Gratis to ale nebude, celodenní pronájem skříňky vyjde minimálně na stovku.

„Funguje to jinde, mohlo by to fungovat i tady. Kraj může nabídnout marketingovou a případně i finanční pomoc,“ sdělil Picka, podle něhož by se však musela otupit vzájemná řevnivost dotčených zimních středisek. „My to podporujeme všemi deseti, já se o to snažím už třicet let,“ řekl Právu Vladimír Kasík.