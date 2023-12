Stálezelená Terceira: Ostrov, na kterém žije skoro stejně krav jako lidí

„Na Terceiře žije 53 tisíc lidí. Ti, kteří měli to štěstí a narodili se tady, žijí v několika vesnicích, které se rozprostírají podél pobřeží celého ostrova,“ prozradila Novinkám místní průvodkyně Paula Ferreirová, která je jednou z nich.

Kromě vesnic jsou na ostrově dominantní dvě města, která zároveň Terceiru rozdělují na dva obvody. Na severovýchodě je to Praia da Vitória, hlavní město Angra du Heroísmo pak na jihozápadě.

Pokud se na ostrov vydáte, prozkoumat byste měli obě. Do města Praia da Vitória pravděpodobně přiletíte. Let ze sousedního hlavního azorského ostrova São de Miguel trvá kolem 30 minut, cestu absolvujete malým vrtulovým letadlem. Mezi ostrovy pendluje také přívoz, který ale jede mnohem déle a ve výsledku vyjde cenově podobně.

V hlavním městě Angra du Heroísmo žije něco málo přes 35 tisíc obyvatel. Vzniklo v roce 1534 jako vůbec první město na Azorách. Dnes je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, a to zcela právem. V Portugalsku se mu přisuzuje titul „nejušlechtilejší a nejvěrnější“.

Město rozkládající se v zátoce ale mělo velký význam i jako obchodní uzel. Svážely se sem produkty z celých ostrovů a loděmi putovaly do Evropy, Ameriky i Indie. Jeho poloha byla v minulosti vybrána zcela záměrně tak, aby ho okolní kopce uchránily od nepřízně počasí.

Je zde zcela patrný vliv všech králů a šlechticů, kteří ulicemi procházeli a kteří za sebou zanechali krásnou architekturu plnou kostelů a paláců, zámečků, pomníků, náměstí a zahrad, které se dochovaly až do současnosti.

Pohled z vyhlídky nad městem Angra do Heroísmo a na poloostrov v pozadí

Za zmínku zcela jistě stojí pevnost São Sebastião a São João Baptista rozkládající se na poloostrově Miradouro do Pico do Facho sousedícím přímo s městem. Turistům se zde naskytne pohled na jedinečné dochované pozůstatky více než 400 let staré vojenské architektury.