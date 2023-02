Slavný yosemitský vodopád opět zažehl svou ohnivou krásu

Když je zapadající slunce ve správné pozici, zbarví jeho paprsky vodu padající ze skalní stěny El Capitan do oranžova a ta potom vypadá, jako by hořela.

Tato podívaná přiláká do parku každoročně velké množství návštěvníků a fotografů, k vidění je totiž jen jednou v roce, a to zhruba od poloviny do konce února.