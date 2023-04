Silný smog na severu Thajska odrazuje turisty. Místní obchodníci pláčou

„Ovlivnilo to můj obchod. Lidé prostě nechodí. Nemají tu výhledy,“ postěžoval si místní prodejce džusu, 53letý Sunat Insao. Další z obyvatelů, 36letý Pathsharasakon Po, tvrdí, že se kvalita ovzduší rok od roku zhoršuje, obává se nejen alergií, ale i rakoviny.

V Čiang Mai, třetím největším thajském městě, dosáhla kvalita vzduchu v březnu 289 bodů indexu AQI, který zohledňuje množství škodlivých částic v ovzduší. V pondělí sice hodnoty spadly na 171 bodů, stále je to ale daleko nad hodnotou doporučenou Světovou zdravotnickou organizací (jako dobrá hodnota se uvádí do 50, mírná do 100 bodů).