Jak Pláž zničila pláž

Na pláži je stále hlava na hlavě, a pokud by vás to zajímalo, tak vykoupat se nemůžete. Vstup do moře je totiž na Maya Bay od znovuotevření zakázán. To však davy turistů, kteří si vstup vyčekali, odmítají respektovat a chodí do moře i tak. Aspoň po kolena. Jiní „omylem“ upadnou, aby se přece jen na pláži vykoupali, i když je to zakázané. Do toho vám za zády xkrát do minuty hvízdá píšťalka hlídače, který turisty kárá za to, že jsou ve vodě, ač to není povolené. Dále od poklidného a romantického zážitku na cestách být už ani nemůžete.