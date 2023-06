Šibenik: Z průmyslového přístavu se stal turistický ráj

A přesně takhle prokouklo město. Stát investoval dost peněz do modernizace Šibeniku, do turistických atrakcí a do obnovy památek. Získal na to i hodně prostředků z evropských fondů. Dvě z jeho pamětihodností se dokonce ocitly na seznamu kulturních památek UNESCO: katedrála svatého Jakuba (2000) a pevnost sv. Mikuláše (2017). V celém Chorvatsku je na tomto seznamu deset památek. Pro malý Šibenik, který má zhruba 35 tisíc obyvatel, je to tedy velký úspěch.