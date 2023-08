Řecko nabídne týden zdarma na Rhodu turistům, jimž dovolenou na ostrově zkrátil požár

Novinkami oslovené cestovní kanceláře zatím nemají o plánovaném kroku žádné informace. „Sami jsme se to dozvěděli z médií. Platí každopádně naše kompenzace, kdy klientům vrátíme celou nebo poměrnou část ceny zájezdu podle toho, kdy museli ostrov opustit,“ uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Doplnil, že zákazníci navíc dostanou 50% slevu na další letní dovolenou podle svého výběru, ať už jde o destinaci, či termín.

„Bohužel žádné detaily nevíme. Nicméně podle slov řeckého premiéra by se to mělo týkat všech evakuovaných,“ doplnila mluvčí CK Blue Style Lucie Bukovanská s tím, že nevidí důvod, proč by plán neměl zahrnovat i české turisty.