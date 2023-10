Racci způsobili chaos na benátském letišti. Na hodinu ho vyřadili z provozu

Kdo se chtěl o pátečním dopoledni dostat letecky do Benátek, měl smůlu. Skoro hodinu tu totiž nemohlo přistát jediné letadlo a všechna byla odkloněna na jiná letiště v severní Itálii, mimo jiné do Milána, Trevisa, Verony či Terstu. A zatímco Treviso není od Benátek zas tak daleko, ti, kteří se ocitli třeba v Milánu, byli najednou stovky kilometrů od svého cíle, uvádí CNN .

Ptáci, nejen benátští racci, představují pro světová letiště bezpečnostní riziko. Pokud se připletou do motoru letadla, mohou ho poškodit, v minulosti způsobili i pád několika strojů. Ke zřejmě „nejslavnější“ nehodě došlo v roce 2009 u společnosti US Airways, kdy byl kapitán Chesley „Sully“ Sullenberger nucen přistát na newyorské řece Hudson poté, co motory vcucly několik hus kanadských.