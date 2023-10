První rande v Americe, druhé v Kanadě, třetí ve Švédsku. A jsou spolu dodnes

V červnu 2017 vyrazila 26letá Madeline Robsonová ve společnosti 11 dalších žen do amerického New Orleansu. Jak sama přiznala, jely tam na rozlučku se svobodou, několikadenní party, a žádná z nich se nezatěžovala rešerší zajímavých míst ve městě ani zkoumáním tamější působivé hudební scény. Jely se prostě a jednoduše bavit, a ve kterém baru to bude, na tom příliš nezáleželo.

Prvních pár nocí strávily bujarým popíjením a tancem na slavné Bourbon Street, a jelikož se ženy vzhledem k rozlučce se svobodou neupejpaly, potřebovaly si dát pauzu a plánovaly na další večer poklidný filmový maraton. Robsonové a dalším dvěma kamarádkám ale bylo líto flákat se na hotelu, když z města vlastně ještě nic neviděly. Vyrazily proto objevovat samy.

První rande v New Orleansu

Zamířily na Frenchmen Street, ulici vyhlášenou pulzující hudební scénou. Tři ženy vpluly do jazzového baru. Na pódiu zrovna vystupoval hudebník, kterého poznaly předchozí večer. Po dokončení svého setu se s nimi dal do řeči a navrhl přesun do svého oblíbeného podniku, který byl nedaleko.

V malém baru se všichni mačkali pod pódiem. Její kamarádky a nový průvodce se zanořili do davu, ale Robsonové se tlačit nechtělo. Pomyslela si, že kdyby byla tak vysoká jako muž vedle ní, nemusela by se drát dopředu, a přesto by měla skvělý výhled.

Foto: Profimedia.cz Potkali se na Frenchmen Street

Vysoký cizinec si všiml jejího pohledu a usmál se. Dva mladí lidé se v jazzovém klubu dali do řeči, která příjemně plynula až do rána. Dlouhán se jmenoval Sebastian Mamet a byl čerstvým vysokoškolákem ze Švédska, jenž do New Orleansu přijel kvůli tamější hudbě.

Setkání s Robsonovou serveru CNN popsal takto: „Připadalo mi, jako bychom se už znali. Všechno bylo tak přirozené a jednoduché.“

Skupina se přesunula do dalšího, tentokrát venkovního baru a dvojice si povídala až do kuropění. Mamet pak mladé ženy doprovodil do hotelu a pozval Kanaďanku na snídani. Zpočátku váhala, na výletě přece byla kvůli nevěstě, ale vzala si jeho telefonní číslo a po pár hodinách spánku mu napsala.

Když prší štěstí

Vyrazili spolu na snídani do francouzské kavárny a náladu z opětovného shledání jim nezkazil ani prudký liják, který prý doslova vyplavil podnik. Začali se spolu toulat po městě a pořád si povídali. Čas loučení přišel až příliš brzy.

„Zjevně jsme si velmi dobře rozuměli, ale žil za oceánem, bylo to tak daleko. Už se nikdy neuvidíme, byl to jen bláznivý prázdninový příběh,“ říkala si smutně Robsonová, objala Mameta na rozloučenou a vyrazila zpět do hotelu a následně na let zpět do Kanady.

Skutečná love story, tragičtější než Romeo a Julie

Při čekání na letišti od něj ale dostala SMS zprávu s přáním šťastného letu a prosbou, ať se ozve, až bude bezpečně doma. Od té chvíle už si psát nepřestali. A po pár dnech od Mametova návratu do Švédska přišly na řadu i videohovory.

Druhé rande v Kanadě

Ani ne po měsíci Mamet navrhl, že by Robsonovou mohl v srpnu přijet navštívit do Kanady. A ona nadšeně přijala. „Skutečnost, že jsem mu dovolila mě navštívit poté, co jsme spolu osobně strávili ani ne 24 hodin, musí znamenat, že jsem se s ním cítila opravdu dobře, nebo jsem byla hodně nezodpovědná,“ směje se dnes Robsonová krásnému, ale šílenému nápadu.

Mamet se tak ze Švédska vydal na druhé rande do Kanady. Trvalo týden, který spolu dvojice trávila v jejím rodném městě v Ontariu. Navštívili i Toronto, vinařský region a Niagarské vodopády.

Foto: Profimedia.cz Dvojice v rámci delšího, druhého rande navštívila i Niagarské vodopády

Mamet se seznámil s dalšími přáteli Robsonové, ale rodině jej ještě nepředstavila, přišlo jí to na začátek jako příliš velká věc. Když se ale společný týden nachýlil ke konci a dostali se k rozhovoru, co dál, naplánovali třetí rande obdobně stylově – a možná ještě víc. Za tři měsíce přiletí Robsonová za Mametem na Vánoce do Švédska.

Třetí rande ve Švédsku

„Měli jsme dojem, že se dobře známe. Ale když se dívám zpátky, tak jsme se zase tak dobře neznali. Vyrazila jsem na tři týdny, to byla dlouhá doba,“ přiznává Robsonová zpětně směs těšení se a obav během letu z Kanady do Švédska.

Měla se navíc v Helsingborgu setkat s celou rodinou svého přítele a trávit s nimi Vánoce. Vše šlo ale nad očekávání dobře a pár stihl podniknout i cesty do Göteborgu, Kodaně a Prahy.

Během následujícího roku se milenci hodně navštěvovali střídavě v Kanadě a Švédsku. Robsonová napřed potřebovala dokončit svá magisterská studia, než udělá velké životní rozhodnutí. Po úspěšném absolvování se rozhodla dát si na rok pauzu od práce v Ontariu a strávit jej ve Švédsku.

Na rok do Švédska

„Připadalo mi to jako velký krok. Cítila jsem, že opouštím něco opravdu bezpečného, a riskuji kvůli něčemu, o čem vůbec netuším, jak to dopadne,“ přiznala Robsonová, která se s Mametem nastěhovala do švédského města Malmö, které bylo kosmopolitnější, a oba v něm tak trochu začínali znovu, společně.

První rok Robsonové přišel „surrealistický“. Všechno bylo nové, včetně společných nákupů či vaření, činností, ke kterým se kvůli věčnému cestování pár společně nedostal. Cestoval ale hodně i dál, tentokrát po Evropě.

Až začátek pandemie, který eliminoval možnosti výletů za hranice, však paradoxně přispěl k tomu, že se Robsonová zabydlela ve Švédsku a zamilovala si jej. V průběhu restrikcí začala sdílet na sociálních sítích videa ze svého nového života v Evropě a úspěch s nimi slaví dodnes.

Napořád…

Dvojice si také velmi oblíbila i Malmö, v jehož uličkách i okolí trávila nyní hodně času. Konečné rozhodnutí padlo, pár si ve městě společně koupil byt a zasnoubil se.

Původně plánovaná velká svatba však vzala za své kvůli cestovním restrikcím. V důsledku nich se Robsonová dva a půl roku nedostala do Kanady za rodinou a přáteli. Když konečně přijela, přes radost z opětovného setkání cítila, že už patří jinam.

Když začal pár plánovat svatbu znovu, rozhodl se ji pojmout zcela jinak. „Vyrazili jsme na venkov a vzali se tam v malém kostele při skromném obřadu,“ přiblížila Robsonová svůj svatební den, během kterého byli letos v létě přítomni jen rodiče a sourozenci páru. Svatební pohoštění si užili v místní čokoládovně a na závěr zamířili do svého oblíbeného venkovského penzionu.