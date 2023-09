Pronajali dům a vyrazili s dětmi na roční cestu kolem světa

Nizozemská rodina na rok pronajala svůj dům a prodala auto, aby získala základní kapitál na cesty. Největším výdajem celého dobrodružství byly letenky kolem světa, které je dohromady vyšly v přepočtu asi na 370 000 korun, jak uvedl Independent.

Dalšími nezbytnými výdaji byly ubytování, které si sháněli po hotelech a soukromých pokojích zhruba za 2500 korun za noc, a pronájem dopravních prostředků. Podle možností si v konkrétních destinacích půjčovali auta či lodě, jezdili ale i vlaky a autobusy.

Otec rodiny vypočítal, že kvůli neustále rostoucím nákladům pro ně bude levnější cestovat než zůstat doma. Sám vlastní malou produkční společnost, a protože má řadu projektů v zahraničí, rodina se rozhodla jej doprovodit a spojit jeho práci s cestováním.

Výuka na cestě

Škola dětí, kterým bylo v tu dobu osm a šest, jejich nápad podpořila a vytvořila dětem plán výuky s úkoly. Rodina nejprve v srpnu loňského roku zamířila do Německa. Odtamtud pak do Irska a následně přes Atlantik do Kanady a Spojených států amerických.

Poté se čtyři cestovatelé vydali na Havaj a následně až do Austrálie a na Nový Zéland. Pak zamířili do Japonska, na Tchaj-wan a Filipíny a svůj rok dobrodružství zakončili v Singapuru a Dubaji, odkud se na konci července vrátili do Nizozemska.

Rodiče uvedli, že kdekoli na světě bylo třeba dětem poskytnout čas a prostor na učení. Školu každé dva měsíce kontaktovali online, aby se učitelé mohli ujistit, že děti drží krok se svým studijním plánem.

Pro cestu se rodina rozhodla, přestože manželka a matka trpí zdravotními problémy. „Kvůli dlouhodobému covidu mé ženy není tak fyzicky zdatná, ale protože jsme ostřílení cestovatelé, věděli jsme, že to zvládneme,“ popsal Dennis Horstman Maassen.

Každá země jim pak dala něco. Rodina vyzdvihla krásu Nového Zélandu, kam se vždy ráda vrátí, i Spojených států amerických kvůli národním parkům a zejména zábavním parkům pro děti. Japonsko nadchlo rodiče, děti zase Austrálie kvůli divokým zvířatům. Na Tchaj-wanu je ohromilo malé množství turistů v odlehlejších částech země a na Filipínách rodina jezdila na motorce po malém ostrově.

Dětské dny a prázdniny

Cestovatelé si pravidelně dělali „dětský den“ a naplnili jej aktivitami, které si děti přály. Každé dva měsíce se opakoval oddechový týden, kdy se děti nemusely učit a užívaly si skutečné „prázdniny“ bez povinností.

Co radí Horstman Maassen všem, kteří společně s rodinou touží vybočit ze stereotypu a vyrazit do světa? „Vybírejte moudře země, do kterých se vydáte, a myslím, že pokud své děti skutečně znáte, budete vědět, které země se jim budou líbit.“