Prodej letenek byl loni meziročně vyšší, nedosáhl však úrovně z roku 2019

Asi 53 procent cestujících, kteří si letenku zakoupili přes internetový portál Pelikán, odletělo z Prahy. Z Vídně lidé nejčastěji mířili na Mallorcu, do Bangkoku a Barcelony. Bratislavu si minulý rok zvolili cestující do Alghera na Sardinii nebo do Sofie. Z Mnichova se létalo do exotických destinací, jako je Mexiko či Dominikánská republika, vyplývá z tiskové zprávy portálu.