Prodal byt, aby měl na cestování

Za pár dnů odlétá do Brazílie, odkud má namířeno do Chile. Chce pěšky projít Patagonii, putovat po La Carretera Austral, chilské cestě z Puerto Montt do Villa O’Higgins, vzdálené 1240 km na jih. „Předpokládám, že to prodloužím ještě o dvě stě kilometrů na jih do Argentiny. Vyplouvají odtud lodě do Antarktidy. Není to žádná levná věc, cesta stojí deset tisíc dolarů, ale občas jsou k mání i lístky za polovinu. To bych pak určitě navštívil poslední kontinent, co mi chybí,“ řekl Vymyslický.