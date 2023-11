Poslední let nikam trval 11 hodin

Představte si, že před sebou máte 15hodinový let a najednou se zkrátí o čtyři hodiny. Šlo by bezpochyby o dobrou zprávu - nebýt skutečnosti, že jste nedorazili do místa určení a jste zase v původní destinaci. K této události ve čtvrtek došlo v letadle společnosti Air New Zealand v důsledku technického problému.

Foto: Profimedia.cz Letadlo z Nového Zélandu se otočilo notný kus od USA a zamířilo zpět.

Článek Let nikam operoval trasu mezi novozélandským Aucklandem a americkým Chicagem. Do metropole státu Illinois však Boeing 787 Dreamliner podle Independentu nedorazil. Z Nového Zélandu tak sice podle plánu odstartoval ve středu po osmé hodině večerní, místo v USA ale ve čtvrtek ráno přistál opět v Aucklandu. K návratu do původní destinace došlo podle vyjádření zástupců aerolinek z technických důvodů, jež si vyžádaly důkladnou kontrolu letadla. Všichni pasažéři byli přesměrováni na další dostupný let, už tak dlouhá cesta do Ameriky se jim ale pořádně protáhla. Vážné okolnosti i specifická forma zábavy Takzvaný „let nikam“ není nově vzniklým pojmem. Termínem se označuje jakýkoli let, který končí přistáním na letišti vzletu bez zastávky kdekoli jinde. V nejhorším období pandemie, kdy se kvůli přísným restrikcím v podstatě nelétalo, přišlo několik leteckých společností s nápadem provozovat cílené lety nikam. Nápad, který pravděpodobně u většiny čtenářů vyvolá minimálně ťukání na hlavu a u těch ekologicky zaměřených vstávání vlasů kvůli zbytečnému znečištění a bezbřehému plýtvání, evidentně podněcoval nadšení u milovníků létání, jimž až tak nejde o cílovou destinaci, ale o cestu samotnou. O lety, které rozhodně nepatřily k levným záležitostem, byl totiž zejména v asijských zemích značný zájem. Provozovaly je kupříkladu aerolinky Tigerair Taiwan a Eva Air. K letům nikam ale primárně dochází kvůli vážným nepředpokládaným okolnostem během cesty. V říjnu jej absolvovali i cestující United Airlines směřující ze San Franciska do Tel Avivu. Kvůli útoku Hamásu na Izrael tak byl let 9. října odkloněn a po 13 hodinách opět bezpečně přistál v Kalifornii. Jak se co nejlépe vyspat na dlouhém letu WILMA má zrychlit nastupování do letadla