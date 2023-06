Peníze nesmrdí. Tálibán chce vydělávat na sochách z Bamjánu, které sám zničil

Před dvaadvaceti lety přitom čelní představitelé Tálibánu mluvili docela jinou řečí. „Všichni muslimové by měli být hrdí na to, že jsme je (sochy buddhů v Bamjánu, pozn. red.) zničili… Učinili jsme tak ve jménu Alláha,“ řekl v březnu 2001 mulla Muhammad Umar, tehdejší vládce země. To bylo krátce poté, co jeho podřízení za pomoci výbušnin i dělostřelecké palby sochy buddhů zničili. Hlavním odůvodněním destrukce byl fakt, že islám zakazuje zpodobňování lidských postav.