Od první stopy světoběžníka Járy Cimrmana otisknuté na Tanvaldsku vzhůru ke hradu Návarov

Ben to byl, kdož vyčenichal a vyhrabal v pastoušce místního pasáka krav Hofhanzla zkamenělý otisk boty v kravském lejně. Nález by byl opomenut, kdyby u kravince nebyl cár papíru s popisem setkání Hofhanzla s neznámým mužem na návarovském mostě.

Na mostě ležel kravinec, který šel Hofhanzl uklidit a neznámý do něj vstoupil, když pozoroval úchvatnou scenerii Kamenice. Do čeho šlápl, si nevšiml. S pasákem se zdvořile pozdravil a po chvíli odkráčel směrem ke Zlaté Olešnici.

Vydal jsem se po modré pod ruinu hrádku Návarov, po levici mi hučela, pěnila, po balvanech skákala čistá voda Kamenice, byl to nádherný pohled, nikde nikdo, jen nádherná příroda. Sice to místy klouzalo, čvachtalo, přelézal jsem padlé kmeny, ale stálo to za to.