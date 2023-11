Nosy Be zůstává nejexotičtějším místem, kam se létá přímo z Prahy

Madagaskar není prvoplánově tou první destinací, kterou máte v hlavě, když se řekne exotika. Skutečností přitom je, že na ostrově Nosy Be, který se nachází severně od hlavního ostrova, v listopadu a prosinci obvykle panují podmínky přímo ideální pro dovolenou. Teplota vzduchu tam olizuje hranici 30 stupňů, vody Indického oceánu jsou ještě velmi příjemně teplé a když už tamější prašné cesty svlaží déšť, přichází obvykle až k večeru, kdy už turisté lenoší s knížkou nebo u baru.

Foto: Mapy.cz Nosy Be

Nosy Be bývá označováno jako ostrov vůní. Důvod je zřejmý. Na ostrově se pěstuje velké množství aromatických rostlin a plodin. Když se tak po Nosy Be pohybujete v časných ranních či podvečerních hodinách, často se takříkajíc „začucháte“ do podstaty svého okolí.

Vůně i chutě

Často vás udeří do nosu uhrančivá vůně květů ze stromku kanangy vonné známé spíše pod názvem ylang-ylang. Na trzích vás pak uhrane povědomá vůně pražené kávy a váš nos nebude moci nezaregistrovat sladkou vůni vanilky. Jindy vás pak lehce „kopne“ štiplavé aroma čerstvě rozdrceného pepře. A pokud jste nikdy neslyšeli o kafrovníku lékařském, po návratu z Nosy Be budete mít doma jistě alespoň jeden olej s cedulkou „ravintsara“. Tento hřejivý olej s omamným aroma je zcela ideální na masáže v zimním období.

Ale jistě, je hezké mít fotku květů ylang-ylang, těžko kvůli tomuto snímku však vyrazíte přes půl světa.

Foto: Jakub Kynčl, Novinky Filetování ryb se na Madagaskaru nenosí. Ryby se servírují nejčastěji celé.

Samostatnou oblastí je gastronomie. Hotely a restaurace, které kolem resortů vyrostly, nabízí velmi solidní průřez stravou tolik typickou pro tuto oblast. Ryby a mořské plody jsou velmi oblíbeným proteinem, stejně jako zebu. Ten je na ostrově velmi ceněným živočichem a je součástí mnoha slavnostních pokrmů. Jeden z nejlepších, které jsem ochutnal, jsem pracovně překřtil na zebuláš. U gastronomie obecně jsou pak velmi citelné indické vlivy, co do použití koření pak i ty arabské. Čerstvě ugrilovaná ryba přímo na pláži, pouze pokapaná citronem, je však něčím, co při návštěvě ostrova jen málokdo vynechá.

Pláže jako z reklamy

Madagaskar láká na jedny z nejkrásnějších pláží, které je možné ve světě spatřit. A zcela otevřeně, po návštěvě ostrova Nosy Be tučně píšu: „Ne vždy se tyto vysněné pláže nacházejí přímo u hotelů.“ Ty nejlepší hotely se o své pláže samozřejmě skvěle starají, každé ráno odklízejí případné naplavené řasy, ale za těmi katalogovými plážemi musí člověk trochu popojet. Tu půl hodiny autobusem, jindy skoro hodinu na člunu.

Ostrov Nosy IranjaVideo: Jakub Kynčl, Novinky

Pokud tedy patříte mezi ty, kteří se odmítají ze svého rezortu zvednout a kousek popojet, aby mohli vidět něco opravdu výjimečného, na co budete na fotografiích sami nevěřícně zírat ještě mnoho let, nemusí být Nosy Be pro vás. Možná někoho urazím, když teď nazvu dominikánskou Punta Canu sterilní exotikou pro začátečníky, ale stalo se a zpět to brát nechci. Ač jde o dvě exotické destinace vhodné pro zimní dovolenou, každá je pro úplně jiný typ turistů. Zvažte, jaký typ jste právě vy.

Foto: Jakub Kynčl, Novinky Návštěva tržiště v hlavním městě ostrova Hell-Ville je sama o sobě zážitkem.

Nabídka exotických destinací na přímých letech je pro tuto zimní sezonu skutečně bohatá. Hned několik cestovních kanceláří nabízí přímé lety do oblíbeného Ománu či Spojených arabských emirátů, Blue Style třeba letos sází na emirát Rás al-Chajma. Exim Tours zase už několik sezón provozuje cesty do senegalského Somone, kde v blízkosti leží přírodní rezervace Bandia.

Čedok sází především na Srí Lanku či Thajsko, na Phuket bude od prosince navíc létat přímo z Brna. Do konce roku pak létá právě i na Madagaskar. Fischer společně s Eximem pak spoléhají na karibskou Kubu nebo vietnamský ostrov Phú Quốc. Již zmíněná Dominikánská republika je pak již trochu obligátní klasikou a osvědčenou jistotou.

KVÍZ: Co víte o Madagaskaru aneb Tipovačka pro ty, kteří necestují

Pokud v sobě máte jen špetku objevitelského ducha, láká vás vyrazit do voňavé exotiky s africkým nádechem, neexistuje v současné době lepší volby na přímém letu než Nosy Be. Jen si pak nestěžujte, že ve vašem hotelu došlo u snídaně mléko a nové by mělo dorazit až další den. Nejdříve si uvědomte, jaká je potravinová situace na hlavním ostrově, proti kterému je Nosy Be nesmírně bohaté, i díky turismu. Se špetkou pochopení někdy ujdete největší kus cesty a na Madagaskaru to platí dvojnásob. A nezapomeňte na to, že jsou místní velmi pověrčiví. Určitě byste přece nechtěli, aby vaším směrem začali mumlat nějaké to podivné zaříkávadlo…