Norské Lofoty jsou skvělé na skialpy i běžnou turistiku. Třeskutou zimu tu nemají

Objednáváme letenky na nejbližší pevninské letiště Narvik / Evenes a začínáme se těšit. Jen do doby, kdy nám v rámci pocovidových zmatků zruší let. Poprvé, podruhé, potřetí… Už trošku zoufalí vzdáváme Narvik a zkoušíme letenky do švédské Kiruny. Do zřejmě nejošklivějšího města v celé Skandinávii. Právě tady se těží železná ruda pro vyhlášenou švédskou ocel. Kvůli poddolování se město začalo propadat. Postupně tak stěhují celé město a podobně jako v severočeském Mostě převážejí celé domy na autech.