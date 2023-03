Jízda na slonech v Asii? Po desítkách let mají zvířata zcela zdeformovanou páteř

Projížďky na slonech jsou oblíbenou aktivitou řady turistů mířících do jihovýchodní Asie. Thajská rezervace Wildlife Friends Foundation in Thailand (WFFT) proto nyní zveřejnila fotografii, která ukazuje, jak mají zvířata po desítkách let práce, na kterou nejsou stavěna, zdeformovanou páteř. Organizace doufá, že tím potenciální zájemce od jízd odradí.

Foto: Profimedia.cz Slonice Pai Lin má viditelně zdeformovanou páteř. Může za to dlouhá práce v cestovním ruchu.

Článek WFFT zveřejnila fotografii 71leté sloní samice Pai Lin, jejíž páteř je po 25 letech práce viditelně znetvořená a zdeformovaná. Na svých zádech totiž musela vozit až šest turistů naráz. Na něco takového přitom nejsou sloni, jakkoli jsou velcí a silní, stavěni. „Záda Pai Lin stále nesou jizvy v místech, na která byl vyvíjen tlak. Neustálý tlak na sloní těla může poškodit tkáň i kosti na zádech a způsobit nevratné fyzické poškození páteře,“ napsala organizace provozující rezervaci asi dvě hodiny cesty od Bangkoku ke zveřejněné fotografii. Podle ochránců jsou projížďky na slonech kruté. Zvířata se navíc využívají i v dalších odvětvích, například při těžbě dřeva, mnoho z nich podle aktivistů zemře na vyčerpání či podvýživu, protože se doslova upracují k smrti. Khao Lak: Ospalé rodinné letovisko, kde už tsunami nikoho neděsí Cestování „Pai Lin dorazila do naší rezervace v roce 2006, poté, co pracovala v thajském cestovním ruchu,“ řekl pro server CNN šéf a zakladatel WFFT Edwin Wiek. „Předchozí majitel se jí zbavil, protože mu připadalo, že je příliš pomalá, má bolesti a už nezvládá pracovat,“ doplnil. Chtějí odradit turisty Projektový ředitel organizace Tom Taylor dodal, že záda slonů zkrátka nebyla „navržena“ k nošení těžkých břemen. „Jejich páteř se táhne vzhůru. Neustálý tlak od turistů může vyústit v permanentní fyzické poškození, které vidíme u Pai Lin,“ konstatuje Taylor. Anketa Projeli byste se v Thajsku na slonech? Ano, nevidím v tom problém 0 % Ne, je to kruté ke zvířatům 33,3 % Nepřemýšlel/a jsem o tom 66,7 % Celkem hlasovali 3 čtenáři. Wiek uvedl, že příběh slonice Pai Lin zveřejnila organizace z důvodu, aby zvýšila povědomí o krutém zacházení se zvířaty. Jde také o výzvu směrem k turistům, aby na slonech v Thajsku nejezdili. „Je důležité si uvědomit, že sloni nejsou na rozdíl od koní vyšlechtěni k jízdě. Nejde o domestikovaná zvířata, jsou vytrženi z divočiny a žijí v příšerných podmínkách,“ řekl šéf rezervace. Podle pracovníků sloní svatyně Pai Lin od příjezdu přibrala a zotavila se, deformace její páteře je nicméně trvalá. „Bude s tím muset žít, ale daří se jí dobře,“ tvrdí Wiek s tím, že slonice ráda tráví čas o samotě, ačkoli pozornost lidí má ráda. KVÍZ: Jak znáte exotickou oblast zaslíbenou filmařům a baťůžkářům? Cestování