Nejvyšší „bambus“ světa bere dech i po 20 letech. Je symbolem celé země

V první chvíli mi hlavou probleskne, že budeme nad Tchaj-pejí doslova viset – podobné atrakce jsou milovníkům adrenalinu dostupné už třeba v Dubaji nebo New Yorku. Výšky samy o sobě mi sice zas takový problém nedělají, ale představa propastné hloubky, od které mě dělí jediný krok, už tedy ano. Klid mi nedodá ani pokyn, abych si telefon uložil do průhledného obalu na krk a na nožičky brýlí si přidělal šňůrku. To aby mi nespadly kamsi dolů do ulic města.