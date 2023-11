Nejstrašidelnější hrad na světě mají v irském Tullamore

Kanál je jednou ze tří hlavních atrakcí, za kterými návštěvníci do Tullamore jezdí. Tou druhou je palírna, jež zde byla založena v roce 1829 a dnes jí patří pozice celosvětově druhé nejprodávanější irské whiskey. A pak v Tullamore stojí hrad Charleville, který je považován za nejstrašidelnější na světě, jak potvrdily hned dva na toto téma specializované televizní pořady: Scariest Places on Earth (Fox TV) a Most Haunted (Living TV).