Na Přimdu chodí návštěvníci okukovat tuzemský nejstarší kamenný záchod

Ještě jednou byl hradní kopec odlesněn, v polovině 19. století tu dvakrát řádila vichřice, na několik desetiletí se na stráni, kudy jdu, objevily zelné hlávky. Asi to bylo výnosné, pěstování vydrželo pár desítek let. Na přelomu minulého století se svahy zase zalesnily.

Cesta stoupá zpočátku trochu strměji. Za kapličkou už pozvolna, aby se zatáčkou vyhupla pod menšími skalisky na plošinu, kde stojí ruina mohutné obytné románské věže. Donjon má půdorys 16 krát 16 metrů, věž byla třípatrová, hlavní obytný sál se nacházel v prvním patře, vytápěli ho krbem. Spolu se šesti románskými okny je to asi vše, co uvidíte při komentované prohlídce. Hrad měl i studnu, obyvatelé nemuseli spoléhat na dešťovku.

I když byla Přimda malá, považovali ji za spolehlivou pevnůstku. Sloužila nejen jako strážný hrad, ale také jako celnice a hlavně vězení. Dvakrát tu úpěl v žaláři Soběslav II., dohromady 14 let, když ho sem uvěznil jeho bratranec Vladislav II. Soběslav si po smrti otce nárokoval trůn, to se ale jeho bratranci nelíbilo.

Bohužel ne nadlouho, zase chyběly peníze, v roce 1406 sem dosadil nový pán Boreš z Rýzmburka správce Tista. Ten správcoval tak, že posádka hradu loupežila pod jeho vedením po širokém okolí. K hradu přitáhla zemská hotovost, lapky zajali a v Praze na hrdle zkrátili. Kdyby si kradli bez nájezdů na královský majetek, možná by jim to prošlo, dělali to i jiní šlechtici. Ale krást nejvyšší pokladně, to teda ne. Trestnou výpravu vedl podkomoří Jan z Lestkova, jeho hrad, ruina, se vypíná nad Kláštercem nad Ohří, a také stojí za návštěvu. Loupežnická parta byla nasávat v hospodě v podhradí a do bezpečí už to nestihli.