Na Novém Zélandu se zpozdilo letadlo kvůli ježkovi

Letadla se mohou zpozdit z mnoha různých důvodů: kvůli počasí, technické závadě anebo ježkovi. Tak to bylo alespoň v případě pondělního letu Air New Zealand z Aucklandu do Dunedinu, kde zvíře na ranveji prodloužilo dobu přistání. Hasiči však ježka bezpečně přesunuli, aby mohla cesta pokračovat.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto