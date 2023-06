Na americkém letišti zaměstnali kocoura, aby uklidňoval cestující

Vstup do služby nového pomocníka oznámilo Mezinárodní letiště San Francisco prostřednictvím Twitteru. Kocour Duke je na přiložené fotografii oblečen do uniformy, nechybí mu kapitánské výložky nebo čapka. Zvíře je součástí takzvané Wag Brigade, což by se dalo přeložit jako mrskající četa; slovo wag slangově označuje mrskání ocasem.