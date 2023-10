Mont Blanc se zmenšil o dva metry. Mohl by ale opět vyrůst

Podle Jeana des Garetse, který je vedoucím geometrem při měření hory, by mohlo být zmenšení Mont Blanku způsobeno menším množstvím dešťových srážek během uplynulého léta. Garets sdělil, že jeho tým se od počátku měření o hoře hodně naučil.

„Vrchol neustále mění svou výšku a polohu, jedná se o změny až pět metrů. Mont Blanc by za pět let mohl být mnohem vyšší,“ uvedl geometr. A dodal: „Shromažďujeme data pro budoucí generace. Nejsme tu proto, abychom je interpretovali, to necháme na vědcích.“