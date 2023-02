Mondsee je jezero známé pověstmi i nádherným okolím, ale i malebné městečko

Ta hovoří o bavorském vévodovi Odilo Bavorském žijícím v 8. století, kterého nenapadlo nic lepšího než toulat se na koni na okolních skalách. Za noci docválal k strmé Dračí stěně. Jeho kůň nebyl Šemík a Odilo Horymír, a tak pád z výše by neskončil cváláním k Neumětelům, leč by se stal oběma osudným. Od toho vévodu i jeho oře zachránil varovný odraz měsíce v jezerní hladině, a tak měla být tato událost vtisknuta do názvu jezera. Jiná teorie vychází z reálného základu pojmenování, kterým má být slovo Mann - muž, ale to s tím koníkem je jistě přitažlivější výklad.