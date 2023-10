Místo Řecka Polsko či Belgie. Klimatické změny mohou ovlivnit popularitu destinací

Cestování, jak ho známe, může kolem roku 2040 zvonit hrana. Varuje před tím nová studie sestavená společnostmi Intrepid Travel a The Future Laboratory, podle níž se kvůli klimatickým změnám a narůstajícím teplotám dostanou do popředí nové destinace. Místo na Mallorku či do Řecka se bude více jezdit třeba do Polska, Belgie nebo Slovinska.

Foto: Profimedia.cz Polsko může být do 20 let kvůli globálnímu oteplování novým Řeckem (ilustrační foto).