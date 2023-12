Město hříchu má dostat překvapivou konkurenci

Když do kasina, tak do Vegas. Město hříchu už ale nejspíš dlouho nebude jedinou stylovou volbou všech, kteří to chtějí roztočit ve velkém. A soupeř to bude vskutku nečekaný. Ne kasino, ale celý umělý ostrov s kasiny by měl vyrůst v Dubaji na dohled ikonického Burdž al-Arabu.