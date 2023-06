Mallorca přitvrzuje: žádné kouření při chůzi na ulici ani nafukovací panny

Turisté by se měli mít na pozoru například při konzumaci alkoholu na veřejnosti. Na Mallorce existují zóny, kde je pití alkoholových nápojů zcela zakázané. Na ostatních místech je to možné jen za předpokladu, že nejde o hromadné popíjení, přičemž platí limit maximálně deseti osob.

Magazín Focus také upozornil návštěvníky Mallorky, že letos musí počítat s vyššími cenami. Na ostrov se totiž chystají tisíce Američanů a Kanaďanů, protože od června létají mezi New Yorkem a Palmou přímé spoje. Další várky turistů ze zámoří „vyklopí“ na Mallorce každé pondělí obří zaoceánská loď Wonder of the Seas.