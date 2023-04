Obyvatele Mallorky vyděsil u pláže dvoumetrový žralok

Podle svědků z Mallorky vypadal živočich zdravě, lidé proto zvažovali, zda by mu pomohli zpátky do moře. Před tím ale důrazně varovala místní specialistka Xisca Pujolová. Když takový případ nastane, nikdo by se podle ní ke žralokovi na mělčině neměl přibližovat a měl by okamžitě volat na tísňovou linku. „V zásadě v takových situacích platí: nedotýkat se, dokud specialista nerozhodne jinak,“ zdůraznila a tím, že zbloudilý žralok by mohl být i zdrojem nějaké nákazy.