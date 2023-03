Lyžování v zahraničí? Skvělé podmínky nabízí Gruzie

Do Gruzie se dopravíte letecky – první možností je přímý let z Prahy do Tbilisi, odkud cesta do resortu trvá necelé dvě hodiny, a využít lze služeb GUDAURI TRANSFER. Další možností je let z polských Katowic do Kutaisi, odkud cestu do Gudauri zajišťuje služba GEORGIAN BUS až před místo s ubytováním.