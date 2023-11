Letadlo vzlétlo s chybějícími částmi oken. Všimli si toho až ve vzduchu

Podle britské vládní organizace Air Accidents Investigations Branch (AAIB), která prošetřuje letecké nehody, byl let operován britskou společností Titan Airways, stroj nicméně patří americké společnosti TCS World Travel, která nabízí luxusní zájezdy. Let ze Stanstedu do Orlanda na Floridě se přitom odehrál jen den po zmiňovaném natáčení.