KVÍZ: Patří mezi nejkrásnější evropské hrady a zámky. Navštívili jste je?

Kdo by se rád nepodíval na pěkný hrad či zámek? Ať už jako na půvabnou venkovní scenerii, nebo s prohlídkou čajového salonku, který zaručeně nevypadá úplně stejně jako všechny ostatní. Znáte nejkrásnější evropské architektonické skvosty dobře? Ale pozor, ty české vám nepomůžou. Ne snad, že by nepatřily mezi nejhezčí, jen jsme to tentokrát neudělali jednoduché. Věříte si? Otestujte své znalosti!

Foto: Profimedia.cz Edinburský hrad jste možná poznali, dokážete zařadit deset dalších evropských krasavců?

Článek 1. Bývá označován dokonce za nejkrásnější zámek na světě. Poznáte jej podle fotografie? Foto: Profimedia.cz Schönbrunn Neuschwanstein Belvedere Hohenschwangau 2. Znáte jméno jednoho z nejbarevnějších hradů, který kombinuje prvky gotického, maurského a manuelského stylu? Foto: Jakub Kynčl, Novinky Palácio Nacional da Pena Castelo de Óbidos Castelo de Vide Forna 3. Víte, ve které zemi leží ikonická pevnost La Guaita? Foto: Profimedia.cz Španělsko Monako San Marino Lichtenštejnsko 4. Znáte jméno tohoto středověkého komplexu paláců a pevností? Foto: Profimedia.cz Abaluartado Ampudia Alforta Alhambra 5. Následující architektonický skvost nemáme daleko. Víte, jak se jmenuje? Foto: Profimedia.cz Starý hrad Nový zámek Bojnický zámek Zbojnický zámek 6. Hrad Eilean Donan se nachází v zemi, kde se s podobnými pitoreskními stavbami roztrhl pytel. Víte, kde jej hledat? Foto: Profimedia.cz Skotsko Irsko Wales Anglie 7. Jméno následujícího hradu věrně popisuje jeho polohu. Znáte jej? Foto: Profimedia.cz Hohenzollern Conwy Predjamský hrad Zámek Miramare 8. Historie hradu Trakai sahá až do 13. století. Víte, kde leží? Foto: Profimedia.cz Estonsko Litva Lotyšsko Finsko 9. Zámky na Loiře mají zvuk nejen v Evropě, ale po celém světě. Uhodnete jméno toho na obrázku? Foto: Profimedia.cz Amboise Chenonceau Chambord Blois 10. Má mnoho názvů – Hrad Hunedoara, Huniadiho či Korvínův hrad. Znáte však jeho lokaci? Foto: Profimedia.cz Albánie Arménie Maďarsko Rumunsko Tak co, máte všechny odpovědi zkontrolované? Pokud ano, vyhodnoťte si test. KVÍZ: Znáte nejkrásnější světové pláže? KVÍZ: Otestujte své znalosti světových vlajek