Kréta: ráj pro milovníky pláží, požitků i historie

My jsme se ubytovali v městečku Myrtos, odkud jsme vyjížděli do okolí. Například do výborné rybí restaurace Lambros a na pláž v Tertse nebo do hor do restaurace Aghia Peraskevi na skvělé kůzlečí upečené v tradiční peci na dvorku anebo podobně dobré jehněčí připravené na grilu v nedaleké Kalamafce v restauraci Panorama. Odsud byl z terasy nádherný výhled dolů k moři, z hor vysokých až přes 2000 metrů. Zdejší kopce navíc voněly jehličím borovic a nejrůznějšími bylinami tak, jak jsem to ještě nikde nezažil. Kdo má rád byliny, může je nakoupit u jeptišek v horském klášteře v Exakousti zaplaveném květinami.