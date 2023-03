Korunovační klenoty stále ukrývají tajemství

Kolikrát se klenoty objevily pro širokou veřejnost v katedrále, to bychom spočítali na prstech jedné ruky. Poprvé se tak stalo v roce 1867, když se do Prahy slavnostně navrátily z Vídně. Následně se vystavovaly v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí úmrtí svatého Václava, poté na počest obnovené Československé republiky v roce 1945 a ještě o deset let později.