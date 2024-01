Jediný zádrhel v pasu - a bylo po rodinném výletu za skoro 30 tisíc korun

Jake Burton měl s rodiči namířeno do Španělska, kde měli všichni strávit osm dní včetně Silvestra. Na první dovolenou v zámoří si však 19letý mladík bude muset ještě počkat, protože mu kvůli poškozenému pasu nebyl umožněn nástup do letadla. Rodiče sice letět mohli, ale logicky se rozhodli zůstat se synem.

„Prošli jsme všemi kontrolami, ale na samém konci nás Ryanair nevpustil na palubu. Bylo to zdrcující. Něco jiného by bylo, pokud by nás zastavili hned na začátku, ale jelikož jsme došli až k bráně a začali se dostávat do prázdninové nálady, bylo to strašné,“ uvedla mladíkova matka Rachel Burtonová. Doplnila, že zaměstnankyně u brány se rodině ani nepodívala do očí, když Jakeovi zamítla vstup na palubu.