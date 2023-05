Jako v Riu de Janeiru. Socha Krista v Úžicích je nejvyšší v Česku

Ježíš shlížející z kopečku na úžický areál je největší sochou Krista nacházející se v České republice. Potvrdila to i agentura Dobrý den evidující tuzemské rekordy a kuriozity. Na začátku května ji oficiálně zapsala do České knihy rekordů.

V Resortu Svět věří, že kdo se jich dotkne a sochu obejde dokola, zažije „v nejbližší době nečekaně milé překvapení“. Vypráví to alespoň majitel areálu Pavol Turoň. Jemu samotnému se to prý potvrdilo.

A byl to právě on, kdo dal ke stavbě rozpřažené bílé figury podnět. Různé sochy Krista obdivoval po celém světě, tu v Riu de Janeiru viděl také. Plán přenést ji do Úžic však nejdřív neměl. Co změnilo jeho názor?