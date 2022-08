Hlavní taháky českých cestovek na zimu? Omán, Madagaskar i Emiráty

„Za přibližně deset hodin cesty bez mezipřistání nebo přestupů mohou Češi vystoupit v letovisku Nosy Be, které láká na ubytování hned u nádherných pláží, ale i okolní nedotčenou přírodu. Prozkoumat ostrov mohou klienti i na výletech za lemury, plavbou lodí nebo si vybrat kompletní poznávací okruhy,“ řekla Novinkám mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Čedok bude i nadále létat přímými lety do Dominikánské republiky či na Zanzibar. Od zimního letového řádu pak také do ománského Muscatu a z bližších destinací třeba na Madeiru, kterou stále častěji turisté vyhledávají i na podzim.

„Naše cestovní kancelář si pro cesty do Ománu vybrala za partnera aerolinky Salam Air, které nabízí přímé lety s mezipřistáním v Salále nebo hlavním městě Maskat. Výhodou tak je, že vždy jeden z letů (tam či nazpět) je operován s přestupem na mezistátní linku Salála – Maskat nebo naopak. Klienti tak mají v rámci okruhu již zajištěnou letenku na vnitrostátním letu,“ upřesnila Topolová s tím, že budou do Ománu létat od 21. října dvakrát týdně.

„Spojené arabské emiráty jsou stálicí naší nabídky a dlouhodobě nejoblíbenější destinace našich klientů. Chceme jim nabídnout maximální flexibilitu, proto letos ještě výrazně navýšíme nabídku letů. Do Emirátů budeme létat každý den, někdy i několikrát a nabídneme přímé lety jak do Dubaje, tak i do emirátu Rás al-Chajma,“ informoval Novinky mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.