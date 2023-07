Gladiátory, bojující na život a na smrt, ve hvězdném koloseu nahradili Češi

V dobách jeho největší slávy, kdy se město, v němž se nachází, jmenovalo Thysdrus, zde na život a na smrt pro potěchu davů bojovaly divoké šelmy mezi sebou. Později jim pro zvýšení divácké atraktivity byli předhazováni i otroci a zejména váleční zajatci. To ostatně na přelomu tisíciletí věrně ztvárnil Russell Crowe ve filmu Gladiátor, který se natáčel právě zde.

V roce 1979 pak byl stále dobře zachovaný prostor zařazen na seznam světového dědictví UNESCO. A přestože se od dob jeho zbudování téměř vše změnilo, lidská povaha zůstává v lecčem stejná a latinské úsloví panem et circenses dnes platí podobně jako před 1784 lety. I v současnosti je potřeba jak chléb, tak i hry. Ty zdejší už naštěstí nejsou krvavé, ale podstatu zábavy naplňují více než dobře.

Už vstoupit do slavnostně nasvíceného amfiteátru je zážitek sám o sobě. Stovky tančících plamínků vrhají na letité kamenné kvádry teplé světlo a při pohledu na stíny za oblouky se člověk nemůže nezastavit v tichém úžasu a nepřemýšlet, čeho všeho už za dobu své existence byly svědkem. A ve stínu aktuálních extrémních veder je jen dobře, že amfiteátr nemůže začít hořet.

O půl desáté je ale čas vrátit se na místo, přičemž ta dražší vás opravňují jak k sezení na pohodlnějších židlích ve středu dění, tak můžete navíc i vystoupat po příkrých schodech „na hradby“, jak říkají místní. Co se oblečení diváků týče, najdete tu vše od volnočasového až po večerní róby. Každému, co jeho jest.

A pak už na pódium přichází český kvintet ve složení Jan Brabec (klarinet), Jiří Ševčík (flétna), Václav Fürbach (fagot), Mikoláš Kostka (lesní roh) a Vladislav Borovka (hoboj). Poslední jmenovaný hovoří k divákům skvělou francouzštinou s takovým šarmem, že by mu jen málokdo věřil českou národnost.

Na řadu přichází to, proč jsou dnes všichni tady. Hudebníci se chopili svých nástrojů a na scéně se se postupně objevují Mozart, Milhaud, Farkas a Gillespie. Po prvním kusu Borovka poprosil diváky o shovívavost a společně s kolegy odložil sako černého obleku. Vystupovat ve vskutku žhavé letní noci v několika vrstvách není nic, co by lidský organismus ocenil.