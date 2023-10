Fenka Corey s páníčkem projela stopem 28 zemí

„Když jsem se před pěti lety vyždímaný po malárii a o deset kilo lehčí po cestě Afrikou vracel domů, přísahal jsem si, že se konečně usadím, zůstanu v Česku a pořídím si psa. Když se to povedlo a já si vyzvedl štěně, ještě jsem stačil odmítnout kamarády, kteří mě lákali na autostopařský závod z Prahy k italskému Lago di Garda. Jenže týž den jsem jel i se psem stopem z Prahy do Plzně a naložili mě fajn lidi, co jeli do Švýcarska. Závod jsme vyhráli,“ popsal první cestu s Corey.