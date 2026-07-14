Dost bylo obnažování. Italská vesnice zavádí pokuty za plavky a svlečená trička v ulicích

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Původně rybářská vesnička Varenna na východním břehu Komského jezera v severní Itálii patří k těm nejmalebnějším vůbec. S pouhými 700 stálými obyvateli je oblíbená pro svou romantickou atmosféru, malebné vilky u jezera a úzké uličky ideální k procházkám. A poklidnou atmosféru si odmítá nechat zničit turisty, kteří nemají vychování.
Zákaz odhalování hrudníku, za jehož porušení hrozí pokuta 50 až 200 eur (1213 až 4851 korun), je součástí širších opatření, která mají korigovat nadměrný hluk a bezohledné davy.
Turisté mají v rámci přísnějšího dress codu zakázáno procházet se po ulicích a vstupovat do obchodů v plavkách či, jak je u některých mužů v teplejším počasí zvykem, bez trička.
Opatření neplatí na plážích, molech či v docích, ale jinak na všech veřejných prostranstvích. Mezi další omezení patří zmenšení turistických skupin na maximálně 25 osob najednou, průvodci mají při výkladu zakázáno používat jakékoli zesilovače zvuku.
„Varenna je nádherná vesnice, jsme pyšní, že můžeme každoročně přivítat stovky tisíc návštěvníků z celého světa. Kvalita života místních nicméně nesmí být obětována na oltář masového turismu,“ uvedl starosta Mauro Manzoni.
Varenna zdaleka není prvním místem v Itálii, kde byly zavedeny přísnější restrikce pro turisty. Sorrento uzákonilo pokuty od 25 do 500 eur (606 až 12 128 korun) za chození městem v plavkách už v roce 2022. O rok později se přidalo Portofino. Nejznámějším příkladem jsou Benátky, které v posledních letech zavedly řadu poplatků a omezení pro turisty.