Do ománské Salály se někteří Češi už vracejí jako na Slapy

Necelých sedm hodin letu dělí pražské letiště od ománské Salály. Před dvaceti lety šlo o ospalou rybářskou vesnici, ve které byl jediný hotel. Ač šlo tehdy ve světě o víceméně neznámou lokalitu, jeden řetězec v této destinaci už tehdy cítil potenciál. Pětihvězdičkový Hilton se v Salále nachází stále, jen už má však skutečně rozmanitou konkurenci. Salála se totiž pozvolna mění v resortové pobřežní městečko. Její oblibě napomáhá hned několik faktorů.

„S manželem jsme si po cestě do Dominikánské republiky dali limit sedmi hodin na délku letu. Je nám sice jen lehce přes 50, ale desetihodinové a delší lety už nás prostě bolí. Omán je tedy na samotné hranici toho, co jsme ochotni v letadle podstoupit, abychom si dovolenou ještě užili. V porovnání se sousedními Emiráty se nám tu líbí více. Je tu příjemné klima, trochu jako na Floridě. Příroda je rozmanitější a lidé tu jsou fajn,“ řekla Novinkám česká turistka Petra Nováková, která byla v Salále již potřetí.

Foto: Jakub Kynčl, Novinky Pláže jihu Ománu nejsou přecpané.

Skutečnost, že se mnozí Češi do letoviska na jihu Ománu vracejí, potvrzuje i mluvčí CK Fischer Jan Bezděk: „V letošní sezoně se o Ománu obecně mluví více než dříve, ale realita je, že máme mnoho klientů, kteří do Salály cestují opakovaně. Často pak zůstávají i u stejného výběru hotelu. To je pro nás samozřejmě dobré znamení. Nevracíte se někam, kde by se vám nelíbilo.“

Devítiměsíční destinace

„Narazili jsme i na jednu brněnskou rodinu, která tu prý byla již jedenáctkrát. Nemohou si to tu vynachválit, prý jsou všude jinde zklamaní. Jezdí sem prý vždy na samotný začátek sezony, kdy je to tu stále ještě hodně zelené. My to s manželem stále ještě střídáme. Celý rok dřeme jako mezci, abychom dvakrát do roka mohli na týden zcela vypnout. Salála se zařadila po boku Madeiry, což bylo dlouhodobě naše nejoblíbenější místo,“ dodala Nováková.

Foto: Jakub Kynčl, Novinky V Ománu se vám stále ještě může dostat pocitu objevování divoké přírody.

Zatímco Madeira je víceméně celoroční destinace, Salála přibližně devítiměsíční. Tedy alespoň pro evropského turistu. Tři nejchladnější a nejvlhčí měsíce, od poloviny června do poloviny září, jsou hotely v Salále naplněné turisty ze zbytku země a Arabského poloostrova, kteří utíkají před zničujícím horkem, které v letních měsících překračuje i 50 stupňů. Za unikátní podmínky v Salále může monzun, místními nazývaný Charíf, který uvrhne oblast na čtvrt roku do období konstantní vysoké vlhkosti a romantických mlh.

„Ideální podmínky pro plážovou dovolenou panují v Salále během naší zimy a jara, přibližně asi do půlky května. O měsíc později tam začíná období dešťů, které trvá až do začátku září a krajině dodá dostatek vláhy na celý zbytek roku. Znovu začínáme do Salály létat v polovině října, kdy už je klima pro turisty opět přívětivé. Zvlášť během podzimu po monzunovém období Salála překypuje zelení, kterou by člověk v této části světa možná nečekal,“ řekl Novinkám mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Foto: Profimedia.cz Saúdští turisté si užívají mlhavého počasí v Salále.

Jenže v tomto období se český turista do Salály přímým letem nedostane. Tuzemské cestovní kanceláře zjevně dobře tuší, že romantické mlhy a mrholení nejsou pro průměrného českého turistu tím lákadlem, za které by byl připraven platit. Je to ale bezesporu škoda. Velké množství skal guvernorátu Dafár, jehož je Salála správním střediskem, totiž začnou krášlit čilé vodopády a jinak poměrně suché kopce začnou hrát všemi odstíny zelené.

Zcela bezpečná destinace

Výhodou je, že na rozdíl třeba od mnoha egyptských letovisek je centrum nevelké Salály místem, kam se vám celkem i chce vyrazit. Není nikterak rozlehlé a od většiny resortů se nachází zhruba deset až dvacet minut autem. Restaurace, magicky nasvícený ovocný trh podél hlavní cesty nebo malý trh s kadidlem, v jehož produkci býval Omán světovou velmocí, jsou jen částí zdejších turistických lákadel.

Foto: Jakub Kynčl, Novinky Písečné duny nejsou sice přímo u Salály, na výlet k nim vám ale bohatě postačí půlden.

„Jednou z výhod této destinace je rozhodně absolutní bezpečnost. V nejrůznějších studiích Omán často končívá jako jedna z nejbezpečnějších zemí na světě vůbec. Je to konzervativnější země, takže alkohol mimo hotelový resort není úplně nejlepší nápad, ale důležité je, že se vážně nemusíte bát jít večer do města nebo se o půlnoci procházet po pláži. Jediného adrenalinu se vám tak naštěstí dostane jen ve zdejších obřích písečných dunách, kam určitě stojí za to alespoň jednou vyjet,“ dodává mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

A pokud si chcete alespoň trochu užít nákupních radovánek, jen několik minut autem od letiště se nachází nákupní centrum, ve kterém se vyjma obřího supermarketu nachází například i obchůdek s čerstvými íránskými laskominami. Takové čerstvě upražené kešu ořechy s limetou a šafránem jsou nebezpečně návykovou pochoutkou, kterou budete mít chuť dovézt si do Česka po kilogramech…