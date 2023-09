Do konce srpna navštívilo státní památky 3,3 milionu turistů

Vstupné se letos nezdražovalo, podle ředitelky se tak ale stane od února příštího roku. Zdražit by se mělo průměrně o deset procent, což podle ní představuje průměrně 20 korun na jednu vstupenku pro dospělého návštěvníka. Pevný cenový výměr by měl být zveřejněn před Vánocemi, sdělila Goryczková. I v příštím roce zůstane podle ředitelky zachován systém slev.

„V podmínkách NPÚ to znamená, že musíme snižovat stavy zaměstnanců, a to téměř o 100 lidí,“ přiznala. S menším počtem zaměstnanců lze podle ní jen těžko zajistit vyšší výnosy, které na příští rok zřizovatel vytyčil o deset procent nahoru, přibližně tedy o 65 milionů korun. I proto NPÚ přistupuje ke zvýšení vstupného.

V posledním roce, který nebyl ovlivněn pandemií nemoci covid-19, tedy v roce 2019, navštívilo státní hrady a zámky pět milionů lidí. Za celý rok 2022 to bylo 3,8 milionu lidí. Goryczková uvedla, že by letos celková návštěvnost mohla překonat čtyři miliony lidí.

NPÚ letos snížil cenu vstupenek pro děti od šesti do 17 let, činí tak 30 procent ze základního vstupného. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma. NPÚ zdražoval vstupné na památky ve své správě naposledy loni začátkem sezony, šlo o nárůst v rozmezí deset až 30 korun. Z celkového počtu návštěvníků slevy podle ředitelky využívá 46 procent osob.